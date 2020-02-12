Продав США земли для «защиты» от России, Украина навсегда утратит суверенитет

Украинский экономист Зиновий Свереда невольно помогает США реализовать планы по скупке украинской земли, считает российский политолог Леонид Савин.

Ранее президент Украинского кооперативного альянса Свереда предложил продать компаниям из США часть земли на восточной границе страны. Таким образом, по словам украинского экономиста, Киев мог бы защититься от «агрессии» России.

«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — заявил Свереда порталу «Обозреватель».

Экономист уверен, что, если власти страны проведут серьезную системную работу, то американские частные компании будут спокойны и легко пойдут на такой шаг. К тому же Киеву давно нужен был партнер для защиты. Свереда также считает, что продажа земли позволила бы добывать на Украине сланцевый газ и другие полезные ископаемые.

Комментируя предложение президента Украинского кооперативного альянса, российский политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «украинский «экономист» совсем не понимает, как функционирует международное законодательство и условия применения вооруженных сил в других странах».

«Это очень сложная процедура. Если будут проданы украинские земли или какая-нибудь недвижимость на приграничных территориях — это еще не значит, что туда придут американские военные или частные компании. Такое решение предполагает совершенно другой уровень подписания договоров и механизмов сотрудничества. Поэтому он (Свереда. — Прим. ФАН) просто выпустил пафосное заявление с четко выраженной политической окраской и месседжем в сторону России. Ничего более. Единственное, что очень серьезно настораживает — продажа земли иностранным компаниям. В этой ситуации интересы простых граждан не учитываются, лишь бы продать, лишь бы поучаствовать в распределении финансов, средств и т. д. Это, конечно, плохо», — считает российский аналитик.

Однако нет ничего удивительного в том, что серьезные политические и экономические решения в Киеве принимаются без оглядки на население. Начиная с 2014 года власти Украины занимаются лоббированием интересов отдельных финансово-олигархических структур, завязанных на крупный западный капитал.

«Соответственно, в будущем мы еще увидим продажи украинский земель и другой собственности. Ну и о каком суверенитете Украины тут может идти речь? К тому же непонятно, что они будут делать на этих землях. Тут необходимо отметить, что американцы еще лет 15 назад финансировали проект по кадастру земельной собственности по всей Украине. То есть у них уже есть готовая база данных, и к этому (продаже земель. — Прим. ФАН) все шло давно. Это было предложено как некие гранты, чтобы осуществить межевание, получить документы на уровне кадастров. Американцы этим уже владеют, и предлагаемое сейчас решение — это просто их дальнейший шаг по скупке территорий Украины. К сожалению для самой Украины и ее граждан. И экономист этому невольно содействует», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, запрет продажи сельскохозяйственных земель действует на территории Украины на протяжении последних 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу: ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Предполагается, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, при этом до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.