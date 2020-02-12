Минтруд предложил упростить получение ипотеки за счет маткапитала

Москва, 12 февраля. Необходимо организовать прямое взаимодействие между кредитными организациями и ПФР, чтобы упростить процедуру получения ипотеки за счет маткапитала. Такую позицию озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодняшний день гражданин вынужден, помимо предоставления всего пакета документов в кредитную организацию и получения одобрения для совершения сделки при подборе соответствующего объекта, обращаться в органы ПФР, получать уведомление о согласовании относительно возможности направления средств маткапитала на погашение ипотеки», — напомнил Котяков.

По его словам, ничего не мешает организовать прямое взаимодействие между Пенсионным фондом и кредитными организациями. Как ожидается, в таком случае россиянам будет достаточно обратиться только в банк.

«Я уже направил обращение в крупнейшие кредитные организации», — заключил министр.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. По действующему законодательству средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат семьям уже при рождении первого ребенка в размере 466 тыс. рублей. Для семей с двумя детьми размер этой выплаты будет увеличен на 150 тыс. рублей — до более 616 тыс. рублей.