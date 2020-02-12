МИД России ответил на обвинения Эрдогана в ударах по мирным жителям в Сирии

Москва, 12 февраля. Москва и Дамаск не наносят удары по гражданскому населению Сирии, все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям. Об этом рассказал руководитель департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства иностранных дел РФ Владимир Тарабрин.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе.

Как пишет РИА Новости, в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление Анкары. Дипломат напомнил турецкой стороне, что ни Россия, ни сирийские вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Об этом Москва неоднократно говорила ранее.

«Все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, тем, кто с оружием в руках воюют против законных властей», — подчеркнул Тарабрин.

Ранее стало известно, что Турция отправила в Сирию дополнительные войска. Турецкая сторона создает новый пункт наблюдения между сирийскими населенными пунктами Атариб и Аль-Джина. Кроме того, СМИ писали о переброске Анкарой в Идлиб большого числа танков и бронемашин. Причиной для передислокации военной техники стали успехи армии Сирии в этом направлении.

Обвинения турецкого президента связаны с гибелью турецких военных в Идлибе. В ночь на 3 февраля ВС Турции начали действия в Идлибской зоне деэскалации, не предупредив об этом другие стороны. Из-за этого турецкие военные остались под обстрелом, правительственная армия Сирии приняла их за террористов.

Погибли семь военных Турции и один гражданский специалист. Похожая ситуация повторилась 10 февраля. Погибли пятеро турецких военнослужащих. Эрдоган считает, что в этом виновата сирийская армия.