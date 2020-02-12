Гаспарян посоветовал недовольному календарями о Победе Навальному «учить жизни» Запад

Москва, 12 февраля. Публицист и политолог Армен Гаспарян обратился к скандальному блогеру Алексею Навальному из-за его возмущения по поводу календарей, посвященных Дню победы. Он посоветовал недовольному основателю так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) учить жизни Запад.

Навальный возмутился патриотическими календарями в детских садах Москвы, которые создавались к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На картинках изображены дети в форме солдат Красной Армии. По мнению Навального и его сторонников, новому поколению нужно рассказывать о Великой Отечественной войне не раньше 10-14 лет, а детям в возрасте 3-6 лет такие картинки видеть не стоит.

Гаспарян указал на странность высказываний псевдооппозиционера, напомнив, что Навальный собирает на свою деятельность «пожертвования» с детей младше 14 лет.

Скандальный «активист» регулярно посещает Соединенные Штаты, где может видеть, как американские дети на государственные праздники ходят в военной форме, сообщил Гаспарян. Более того, по словам политолога, он может попытаться объяснить высокопоставленным чиновникам США, что они «все делают неправильно».

«Блогер может проехаться в Великобританию или Францию – там на юбилее Первой Мировой войны выступить с протестом против детей в национальной военной форме. Правда, велик риск получить за это по лицу, но принципы отечественному либералу должны быть дороже, — сказал Гаспарян в беседе с «Экономикой сегодня». — В России, видимо, нельзя гордиться Победой в Великой Отечественной войне и передавать память о ней новым поколениям. В нашей стране, по мнению Навального, это совсем не важно».

В социальных сетях мгновенно осадили Навального и его соратников, выступающих против патриотических календарей.

«В «прекрасной России будущего» детям будут рассказывать исключительно о войне с «кровавым режЫмом» в «Твиттере» и борьбе за донаты в «Фейсбуке». Ведь тем, кому уготована судьба платить и каяться, ни о чём другом знать и не нужно», — написала Юлия Витязева.

Навальный и его приспешники уже не первый раз пытаются дискредитировать победу советской армии в Великой Отечественной войне. Основатель ФБК в своем блоге заявил, что люди якобы не знают правду о самой кровавой в истории человечества войне, поскольку «[президент России Владимир] Путин лично засекретил архивы НКВД».

«Сейчас будет вытащена часть документов, настоящие или поддельные. Будет снова бесконечная пропаганда и вранье», — утверждает Навальный.

Большая часть интернет-пользователей жестко осадила скандального блогера, используя нецензурную лексику.

«Российских псевдолибералов не зря «корежит» от темы Победы России в Великой Отечественной войне. Бить надо исключительно по 9 мая – это один из объединяющих стержней российской государственности, это реперная точка нашего народа. Человек, который придумывал эти стратегии и вносил их в методички для исполнителей, был не глупым и прекрасно понимал, куда нужно наносить удары», — сказал Гаспарян.

Более того, по его мнению, навальнята вместе со своим «лидером» в ближайшие месяцы будут пытаться «плюнуть в День победы». Гаспарян уверен, что «оппозиционеры» отрабатывают выгодную иностранным заказчикам повестку.