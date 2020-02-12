Ермак заявил, что Зеленский, при необходимости, готов встретиться с Путиным

Киев, 12 февраля. Украинский глава Владимир Зеленский готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если в этом будет необходимость, но в настоящее время переговоров касательно этого вопроса не ведется. Об этом сообщил в среду в ходе брифинга глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Что касается встречи с Путиным, то решение об этом будет принимать президент Зеленский», — сказал Ермак.

По его словам, если глава украинского государства увидит, что эта встреча необходима, то Киев ее не исключит.

«Пока никаких разговоров на эту тему не было», — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что между президентами РФ и Украины установлен рабочий контакт. Первый телефонный разговор Путина с украинским коллегой состоялся в середине июля прошлого года, через полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже главы двух стран еще несколько раз разговаривали по телефону. Первая очная встреча Путина и Зеленского состоялась в декабре на парижском саммите в «нормандском формате».

В конце января украинский президент заявил о позитивных результатах развития отношений с президентом России. По его словам, на данном этапе сформирован диалог, который привел к «некоторым чувствительным решениям».