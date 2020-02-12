Онищенко объяснил слова немецкой медсестры о «жесткости» российских врачей

Москва, 12 февраля. Жесткость и откровенность заложены в российский менталитет, эти черты проявляются у людей не только в общении с близкими, но и на работе. Так первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал слова немецкой медсестры Марии Герлиц.

Девушка, работавшая по программе обмена в одной из больниц Нижнего Новгорода, ранее поделилась впечатлениями от практики в России. Герлиц пришла к выводу, что российские медики уступают немецким коллегам в плане приветливости и общения с пациентами, однако превосходят их в вопросах диагностики.

Доктор медицинских наук Онищенко обратил внимание, что это мнение субъективное. Он напомнил, что характер общения россиян отличается от немецкого — он более откровенный и жестковатый.

«Мы меньше расшаркиваемся, меньше сдуваем пыль. Это наше общее. Это не отношения врача и больного», — цитирует его телеканал «360».

Онищенко объяснил и слова Герлиц о диагностике, напомнив о менее формализованном медицинском образовании в России.

«Российский врач более заточен на творчество, на то, что каждый больной — индивидуум», — подчеркнул он.

Герлиц родилась в России, в Германию переехала еще в детстве. По ее словам, во время работы в больнице в Нижнем Новгороде ей пришлось отказаться от «излишне вежливых оборотов» при общении с пациентами, так из-за этого ее «не воспринимали всерьез».