Певица Анна Семенович попала в больницу после неудачного педикюра

Москва, 12 февраля. Известная российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович огорошила своих поклонников сообщением о перенесенной ею операции. Об этом она рассказала в Instagram.

Как уточнила Семенович, она не может ходить в спортзал и это отражается на фигуре. Певица в посте в социальной сети поблагодарила поклонников, которые переживают за ее здоровье. Как уточнила Семенович, в СМИ пишут неправду о ее состоянии.

«А то раздувается, что мне палец чуть ли не отрезали, или я его сломала. Господи-боже, упаси! Все хорошо! Просто я неудачно сделала педикюр, попала инфекция. Неприятная процедура была, мне теперь больно ходить в обуви», — объяснила она.

Теперь Семенович приходится ходить в удобной обуви, вроде кед или угги и ограничить себя в танцах и спорте.

Ранее Семенович пожаловалась поклонникам, что за время отдыха набрала четыре лишних килограмма и теперь ей предстоит быстро войти в форму. Своим фанатам она предложила присоединиться к ее 10-дневному марафону стройности. Артистка вернулась из зимнего отпуска на Сейшелах и обнаружила, что за время отдыха набрала несколько лишних кило.

По ее словам, будучи «опытной обжорой», она всегда дает себе неделю на то, чтобы привести в порядок свое тело перед тем, как вернуться к работе. Цель поставлена: сбросить пять килограммов за 10 дней. При этом она подчеркивает, что никогда не ругает себя за лишний вес и умеет «получать кайф от жизни», а возвращение к стройности доставляет удовольствие.