Киев заявил о готовности выполнить все договоренности парижского саммита

Киев, 12 февраля. Украинские власти готовы выполнить все договоренности «нормандского саммита», прошедшего в Париже в конце ушедшего года. Об этом в среду во время брифинга сообщил новый глава офиса Андрей Ермак.

«Мы с украинской стороны готовы выполнить все условия, которые были достигнуты в первую очередь в Париже», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения выборов на всей территории Украины.

По словам Ермака, было бы логичным провести выборы на всей территории Украины, поскольку Донбасс также является частью страны. Кроме того, он указал на то, что прекращение войны на юго-востоке Украины остается ключевым вопросом как для самого главы государства, так и его офиса.

«Это направление остается приоритетным», — резюмировал Ермак.

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что встреча лидеров стран в «нормандском формате» в апреле 2020 года находится под угрозой срыва из-за заявлений киевских властей по «парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения украинской стороной.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает взятые на себя обязательства.