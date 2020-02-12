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На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

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На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

Киев, 12 февраля. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко неоднократно шокировала публику странными выходками. СМИ напомнили о самых неожиданных образах скандального политика.

Совсем недавно Савченко рассказала в своих соцсетях, что искупалась в Северном Ледовитом океане. Экс-депутат вошла в холодные воды в ярко-красном вечернем платье.

На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

Аналогичный поступок Савченко совершила в августе 2019 года. Тогда бывший депутат Рады выбрала для водных процедур Балтийское море. На берегу она устроила «эротичную» фотосессию в изумрудном платье в пол. При этом украинская певица Анастасия Приходько заявила, что политик якобы использовала для съемки идею ее клипа на композицию «Саме той». Чуть позже Савченко рассказала, что холодная вода наполняет ее силой.

На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

В сентябре 2019 года Савченко опубликовала снимки из своей поездки в Черногорию. На фото она позировала в голубом платье. Украинцы раскритиковали фотографии политика.

Кроме того, экс-депутат удивила украинцев, когда в июне прошлого года появилась в эфире телеканала «112 Украина» с чокером на шее. Тогда политолог Алексей Голобуцкий придумал Савченко прозвище «Надюха-киллер».

На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

В длинном зеленом платье можно было увидеть бывшего депутата Рады и в эфире телеканала News One весной 2017 года. Однако тогда Савченко шокировала телезрителей скорее не нарядом, а ярким макияжем — до того момента политик не желала пользоваться даже обычной пудрой в эфире.

На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

Напомним, Надежда Савченко была депутатом Верховной рады с ноября 2014 по август 2019 года. В июле прошлого года на Украине состоялись парламентские выборы, по итогам которых политик не прошла в Раду, набрав лишь восемь голосов.

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Источник: Obozrevatel
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