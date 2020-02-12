На Украине составили топ-5 самых нелепых и шокирующих образов Савченко

Киев, 12 февраля. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко неоднократно шокировала публику странными выходками. СМИ напомнили о самых неожиданных образах скандального политика.

Совсем недавно Савченко рассказала в своих соцсетях, что искупалась в Северном Ледовитом океане. Экс-депутат вошла в холодные воды в ярко-красном вечернем платье.

Аналогичный поступок Савченко совершила в августе 2019 года. Тогда бывший депутат Рады выбрала для водных процедур Балтийское море. На берегу она устроила «эротичную» фотосессию в изумрудном платье в пол. При этом украинская певица Анастасия Приходько заявила, что политик якобы использовала для съемки идею ее клипа на композицию «Саме той». Чуть позже Савченко рассказала, что холодная вода наполняет ее силой.

В сентябре 2019 года Савченко опубликовала снимки из своей поездки в Черногорию. На фото она позировала в голубом платье. Украинцы раскритиковали фотографии политика.

Кроме того, экс-депутат удивила украинцев, когда в июне прошлого года появилась в эфире телеканала «112 Украина» с чокером на шее. Тогда политолог Алексей Голобуцкий придумал Савченко прозвище «Надюха-киллер».

В длинном зеленом платье можно было увидеть бывшего депутата Рады и в эфире телеканала News One весной 2017 года. Однако тогда Савченко шокировала телезрителей скорее не нарядом, а ярким макияжем — до того момента политик не желала пользоваться даже обычной пудрой в эфире.

Напомним, Надежда Савченко была депутатом Верховной рады с ноября 2014 по август 2019 года. В июле прошлого года на Украине состоялись парламентские выборы, по итогам которых политик не прошла в Раду, набрав лишь восемь голосов.