Пентагон пытается снять с США ответственность за мировую безопасность, заявляя о мощи РФ

Москва, 12 февраля. Новое заявление Пентагона об «угрозе», якобы исходящей от России и Китая в море, является продолжением развязанной Вашингтоном информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее в военном ведомстве США представили карту с обозначением морских зон, в которых, по мнению американской стороны, наращивают силу своих морских операций Москва и Пекин. Таким образом Вашингтон указал на «опасность морских патрулей для национальных интересов» Соединенных Штатов.

В интервью для iReactor Швыткин прокомментировал очередное заявление США о пресловутой «российской угрозе» и выразил уверенность в том, что оно было сделано намеренно в рамках информационной войны против России.

«У страха глаза велики. Это является продолжением информационной войны», — сказал он.

По словам депутата, все действия российских ВС в море направлены исключительно на защиту государства и осуществляются в строгом соответствии с нормами международного права.

«Данное заявление свидетельствует о попытках перекладывания ответственности за состояние международной безопасности на Россию и Китай. При этом сами США наращивают свои военно-морские силы и делают неуклюжие заявления по поводу невозможности пролонгации договора СНВ-3», — резюмировал Швыткин.

Опубликованная Пентагоном карта была представлена в обзорном отчете, прилагаемом к бюджетному запросу на 2020 финансовый год. При этом никаких конкретных пояснений к документу не содержалось.

В американском военном ведомстве считают, что «российская угроза» для США будет ежегодно расти. В связи с этим автор документа призывает государственные вооруженные силы прикладывать больше усилий для защиты от морских «противников», набирающих мощь.

Соединенные Штаты неоднократно называли Россию угрозой, при этом такой «статус» государству в Вашингтоне присуждали безосновательно. РФ подчеркивала, что с подобными заявлениями не согласна.