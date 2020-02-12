Семилетний ребенок в Кемерово едва не лишился зрения из-за флюса

Кемерово, 12 февраля. Кемеровские врачи спасли зрение семилетнему ребенку, который едва не лишился глаза из-за осложнения флюса. Банальная зубная боль вызвала серьезное воспаление глазной оболочки.

Мать ребенка рассказала, что зубная боль в считанные часы привела к непредсказуемым последствиям, которые требовали срочного врачебного вмешательства.

«С вечера раздулась щека, начался флюс. А уже за ночь, за три часа раздулся сильно глаз», —рассказала мама ребенка.

На помощь маленькому пациенту пришли медики областной клинической больницы им. С. В. Беляева, которые диагностировали у него отек тканей. Отмечается, что отек был настолько серьезным, что едва не выдавил ребенку глазное яблоко из полости орбиты.

По словам медиков, медлить было нельзя, потому что при подобных воспалениях счет идет на часы. Ребенку грозила слепота и полная потеря глазного яблока, передает «Газета Кемерова».

«Детские реаниматологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, клинические фармакологи — очень большое количество специалистов было задействовано, чтобы выходить такого ребенка», — рассказала заведующая детским хирургическим офтальмологическим отделением Татьяна Янченко.

Семилетнему ребенку пришлось провести в медицинском учреждении полтора месяца. На данный момент его здоровью и жизни ничего не угрожает. Впереди у него восстановительный период.