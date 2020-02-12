Гаспарян заявил, что таким, как Оля «Конституция», поможет только эвтаназия

Политолог, журналист, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян считает, что российские полицейские могли бы дать фору французским при разгоне массовых беспорядков, если бы перед ними была поставлена такая задача.

Поводом для гневного заявления Гаспаряна стала публикация «Новой газеты», в которой либеральное СМИ назвало приговор фигурантам дела «Сети» поводом для «сопротивления», которое издание предлагает оказывать «беспредельному произволу властей». Каким образом? Выходя на митинги, пикеты, акции протеста и тому подобное.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, призывы к участию в несанкционированных акциях, пусть и завуалированные, — это то, что систематически делают антироссийские СМИ, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию в стране. А вот к людям, которые ведутся на эти призывы, должен быть особый подход.

«Дело «Сети» — лишнее подтверждение тому, что наши правоохранители внимательно следят за разницей между воплями невменяемых малолетних идиотов в Интернете и их переходом на ниву террористов. Эта схема работы, как видим, эффективна. Приговоры вынесены по заслугам, — заметил Армен Гаспарян. — А что касается «Новой газеты», то ее поведение — это отдельная глава в психиатрии. Это все записные либералы — все до одного. А те, кто сели по делу «Сети», — это марксисты, которые эту самую «Новую газету» люто ненавидят».

По мнению Гаспаряна, авторы статьи о приговоре фигурантам дела «Сети» вряд ли имеют качественное образование, но прежде чем писать свой «опус», они могли бы разобраться в ситуации.

«Я, конечно, понимаю, что у сотрудников «Новой» в графе «Образование» стоит прочерк. Но какие-то элементарные вещи они могли бы прочитать, прежде чем вот так непотребно бредить, — возмутился Гаспарян. — Я мог бы это понять, если бы дело было в 2000-м, когда некие либералы начали орать, что человек, взорвавший памятник Ленину, был жертвой политических гонений. Они тогда даже не понимали, что, если бы ему дали волю, он бы перебил самих этих либералов. Но тогда — ладно. Мы списали это на всеобщую малограмотность. Но сейчас-то 2020 год. А мы наблюдаем то же самое. Но тогда это называется «регресс».

Возвращаясь к тем, кто мог бы внять призывам «Новой газеты» и прочих спонсируемых Западом либералов «сопротивляться» властям РФ, наказывающим террористов большими тюремными сроками, Гаспарян отметил, что в настоящее время правоохранители могут дать им цивилизованный отпор. Но если потребуется, то в ход могут пойти и более жестокие меры. Такие, как, например, были приняты во Франции при разгоне протестов «желтых жилетов».