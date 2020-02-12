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Новости Сирии
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Эрдоган заявил, что Турция заставит сирийскую армию уйти из Идлиба

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Эрдоган заявил, что Турция заставит сирийскую армию уйти из Идлиба

Анкара, 12 февраля. Турция заставит Сирийскую арабскую армию покинуть Идлибскую зону деэскалации до конца февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Кроме того, он пообещал,что турецкие военные будут атаковать правительственные войска Сирии и за пределами зоны деэскалации в Идлибе, если подразделения САА будут вести наступательные действия. 

«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе», — подчеркнул он. 

Сегодня стало известно, что Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения, По данным Sky News Arabia, турецкие силы создают новый пункт наблюдения между населенными пунктами Атариб и Аль-Джина. На минувшей неделе появлялись сообщения о переброске Анкарой в Идлиб нескольких десятков танков и бронемашин. Одной из причин отправки в Сирию дополнительной техники стали последние успехи правительственной армии Сирии.

Новые агрессивные заявления Эрдогана связаны с гибелью турецких военных в Идлибе. В ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение по Идлибской зоне деэскалации, не предупредив о своих действиях другие стороны. Турецкие солдаты попали под обстрел, сирийская армия приняла их за боевиков. Погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист. Ситуация повторилась 10 февраля. В итоге пятеро военных ВС Турции погибли при артиллерийском ударе в сирийском Идлибе. Эрдоган считает, что в этом виновата сирийская армия. 

Отметим, что турецкая сторона поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению.

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