Анохина «потроллила» оскандалившуюся Водонаеву одиночным пикетом

Москва, 12 февраля. Бьюти-блогер и ведущая Айза Анохина решила «потроллить» бывшую подругу, экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву, которой грозит шесть лет тюрьмы за пост о «рожающем быдле». Девушка вышла на «одиночный пикет».

На странице блогера в Instagram появилась серия снимков — отличаются они только надписью на плакате, явно сделанной при помощи программ для обработки фото. Надписи призывают спасти планету, поддержать молодые таланты и многое другое. Среди них есть и неоднозначная — «Я/Мы Водонаева».

Очевидно, что таким креативным способом Анохина решила высмеять бывшую приятельницу, которая оскандалилась грубым высказыванием о материнском капитале.

«Вышла с одиночным пикетом. Пока не решила, за что именно митингую. Выбирайте, за что вы», — написала девушка, сопроводив сообщение смеющимися смайликами.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» ранее заявила, что после введения выплаты за первого ребенка в России «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», якобы станет рожать по нескольку детей, чтобы получить деньги, передает «Газета.ru».

Грубые слова телеведущей вызвали широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву за ее оскорбления в адрес сограждан. Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Полиция начала доследственную проверку в отношении бывшей участницы «Дома-2». Правоохранители заподозрили в ее словах признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».