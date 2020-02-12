Шойгу заставил США больше не чувствовать себя неуязвимыми

Решения министра обороны Сергея Шойгу по укреплению обороноспособности России заставят США больше не чувствовать себя неуязвимыми. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог и публицист Юрий Голубь.

Защита от гиперзвукового оружия

Российская Федерация ведет разработку средств защиты от гиперзвукового оружия. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

По мнению экспертов, эта работа сегодня крайне актуальна в связи с планами Пентагона испытать в 2020 году четыре новых гиперзвуковых боеприпаса.

Сообщается, что Министерство обороны РФ приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), который способен поражать гиперзвуковые боеприпасы. Уже проведены теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. Одним из главных кандидатов на роль суббоеприпаса (головных блоков) стала перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М.

США больше не неуязвимы

Как отметил Юрий Голубь, США не смирятся со своим отставанием в развитии сверхзвукового вооружения, тем более, что свои разработки в этом направлении у них тоже есть. Кроме того, дело не только в военном противостоянии, но и в обязательствах кабинета президента США Дональда Трампа. Он последовательно отстаивает интересы военно-промышленного комплекса.

«Во многом именно с этим связан выход из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН) и курс на разрушение международной системы безопасности. Разумеется, отечественным ученым, конструкторам и производственникам придется создавать ответ на «сверхбыстрые ракеты», о которых на днях заявил американский президент, и отрадно слышать, что в этом направлении уже есть конкретные предложения. Судя по всему, у России есть все шансы стать лидером не только в сверхзвуковом вооружении, но и в средствах защиты от него», — пояснил Юрий Голубь.

При этом, как заметил эксперт, ввязываться в разорительную гонку вооружений ни в коем случае нельзя — важно уметь точно оценивать эффективность американских военных программ. По большому счету, главный интерес американского политического руководства и бизнеса — наращивание военных расходов, а не реальный результат.

«Наш оборонный комплекс, в свою очередь, предлагает недорогие, но эффективные решения — именно такую задачу и ставит перед ним ведомство Сергея Шойгу. Главный политический итог российских успехов в этой сфере — то, что США больше не будут чувствовать себя неуязвимыми. И это лучшая гарантия того, что существующие противоречия не приведут к глобальной войне», — заключил Голубь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданны на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.