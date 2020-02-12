Маршрутка и скорая столкнулись в Брянске, есть пострадавшие

Брянск, 12 февраля. Машина скорой помощи столкнулась с маршрутным такси в Брянске. В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы пять человек, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Авария произошла на Московском проспекте в Фокинском районе города около остановки общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили два человека, которые находились в автомобиле скорой помощи, и трое пассажиров маршрутки.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, один из них получил травмы средней степени тяжести.

Детальные обстоятельства случившегося выясняются.