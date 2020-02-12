Турция направила в Сирию новые воинские подразделения

Москва, 12 февраля. Турция направила в среду в Сирию дополнительные воинские подразделения, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным канала, новое подразделение Турции на рассвете пересекло сирийскую границу и выдвинулось в направлении западных районов провинции Алеппо. По данным СМИ, турецкие силы создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Аль-Джина.

На прошлой неделе появились данные о переброске Турцией нескольких десятков танков и бронемашин в сирийскую провинцию Идлиб. Сообщалось, что одной из причин отправки в САР дополнительной техники стали последние успехи сирийской армии.

Турецкие силы дважды за последний месяц попали под обстрел в Идлибе. Первый инцидент случился 3 февраля, когда турецкие военные начали перемещение, не предупредив об этом ни Россию, ни Сирию. После этого Анкара заявила об авиаударах по 40 целям в сирийской провинции, но Министерство обороны России не зафиксировало пересечения турецкими самолетами границы САР. Ситуация повторилась 10 февраля.

Отметим, что турецкая сторона поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких военных на своей территории незаконным и приравнивает действия Анкары к военному вторжению.