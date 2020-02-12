СК проверяет тост «Жизнь ворам!» на банкете следователей в Тюмени

Тюмень, 12 февраля. Следователи проводят проверку после появления в Сети видео с банкета тюменских силовиков, на котором один из мужчин произнес тост «Жизнь ворам!». Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области.

«Идет служебная проверка», — рассказала телеканалу «360» исполняющая обязанности помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по региону Анастасия Лепехина.

Она уточнила, что по результатам проверки в отношении организатора торжества и его коллег будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее один из участников банкета опубликовал скандальную видеозапись на своей странице в Instagram. Банкет силовиков проходил в ресторане грузинской кухни в Тюмени. По предварительным данным, торжество было связано с повышением одного из следователей СУ СК РФ Тюменской области, который получил звание майора.

На видео, распространенном впоследствии местными СМИ, мужчина смотрит в камеру и произносит кличи «Жизнь ворам!» и «АУЕ». Обе фразы популярны у людей, имеющих отношение к криминальному миру. Автор ролика рассказал, что на праздновании повышения присутствовали прокурор и судья. Видео с банкета опубликовал, в том числе, «Ридус».

По предварительной версии, мужчина, произнесший скандальные лозунги, не имеет отношения к Следственному комитету и другим службам и возглавляет охранное агентство. Его организация обеспечивает безопасность некоторых развлекательных заведений Тюмени.