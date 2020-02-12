Россиянам могут разрешить водить авто по иностранным удостоверениям

Москва, 12 февраля. Вопрос с дискриминационной ситуацией, в которой в России оказались управляющие автомобилем ее граждане, постоянно проживающие за рубежом, следует дополнительно изучить с привлечением МИД и ГИБДД РФ. Об этом заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отреагировал на письмо Общенациональной ассоциации автомототуризма с просьбой на законодательном уровне урегулировать вопрос с россиянами, имеющими зарубежные водительские удостоверения.

Как пояснил глава ассоциации Сергей Лобарев, в большинстве случаев у таких граждан нет внутренних российских паспортов, но при этом они имеют вид на жительство на территории иностранных государств и национальные и международные водительские удостоверения, которые позволяют им путешествовать по всему миру, кроме России.

Согласно действующему российскому законодательству, управляющий автомобилем гражданин РФ обязан иметь отечественное водительское удостоверение. Однако россияне, постоянно проживающие в других странах, не могут получить местные права, поэтому каждый визит в Россию за рулем авто оборачивается для них штрафом.

«Мы обязательно обратимся в ГАИ. Если у гражданина есть подтвержденное право управлять транспортным средством, то за что его штрафовать?» — сообщил «Парламентской газете» Нилов.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация препятствует развитию внутреннего туризма и, как следствие, вредит государственной экономике.

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции смогут аннулировать результаты технического осмотра автомобиля. Документ, наделяющий представителей ГИБДД соответствующими полномочиями, вступит в силу в июне 2020 года.