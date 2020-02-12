Стало известно, как Петросян пытался откупиться от Степаненко миллиардом рублей

Москва, 12 февраля. Стали известны новые подробности скандального бракоразводного процесса комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Оказалось, в конце 2017 года артист пытался откупиться от супруги миллиардом рублей.

Согласно выписке со счета, который якобы принадлежит юмористу, эту немаленькую сумму он перевел ей несколькими траншами в декабре 2017 года. Финансовые документы попали в распоряжение KP.RU.

Согласно распечаткам, на счету, который как утверждает издание, принадлежит Петросяну, 20 декабря 2017 года комик перевел на Степаненко сначала 300 млн рублей, 21 декабря — 250 млн рублей. Через неделю последовал третий транш на 100 млн рублей, а 29 декабря на счет Степаненко было переведено еще 350 млн рублей. Своей дочери от первого брака Викторине Петросян тогда же перевел 128 млн рублей. Однако она все равно не общается с отцом им полностью заняла сторону Степаненко.

Не исключено, что с помощью перевода такой огромной суммы Петросян надеялся избежать обращения экс-супруги в суд. Но она все равно поступила иначе. Тяжба по разделу имущества (оно оценивается примерно в 94 млн рублей. — Прим. ФАН) между ними продолжается до сих.

Источник газеты отметил, что Степаненко решила судиться с ним, потому что он ушел из семьи «к какой-то охотнице за его миллионами». В противном случае, по ее мнению, он бы «все забрал бы себе».

В начале февраля «Газета.ру» сообщила, что помощница 74-летнему юмористу и, предположительно, его новая жена Татьяна Брухунова хочет родить ему пять детей.