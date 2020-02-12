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Британские ученые показали на карте распространение коронавируса по планете

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Британские ученые показали на карте распространение коронавируса по планете

Лондон, 12 февраля. Научные сотрудники из Саутгемптонского университета составили карту, как смертельный коронавирус будет распространяться в течение ближайших трех месяцев. По словам исследователей, прогнозы неутешительные. Об этом сообщает в среду британский таблоид The Sun.

Как отметили эксперты, по причине того, что китайский город Ухань был закрыт не сразу, как минимум 5 миллионов жителей успели уехать за его пределы. Согласно сведениям ученых, такое развитие событий может привести к тому, что болезнь распространится по всей планете в кратчайшие сроки.

Отмечается, что карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. жителей, сбежавших из китайского города Ухань. Как оказалось, тысячи авиапассажиров разъехались в 382 города за пределами КНР до того, как 23 января Ухань была закрыта.

Британские ученые показали на карте распространение коронавируса по планете

Эпидемиолог Олег Юрин заявил НСН, что прослеживается позитивная тенденция с коронавирусом. Он обратил внимание на то, что первыми к врачам в самом начале эпидемии попадают наиболее тяжелые пациенты.

Напомним, в конце прошлого года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ во вторник, 11 февраля, дала название COVID-2019, отмечал «Царьград».

Согласно последней информации, сообщал «Ридус», в Китае зафиксировали 42638 подтвержденных случаев заболевания, скончались 1016 человек, на поправку пошли 3996.

Британские ученые показали на карте распространение коронавируса по планете

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Источник: The Sun
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