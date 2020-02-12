Британские ученые показали на карте распространение коронавируса по планете

Лондон, 12 февраля. Научные сотрудники из Саутгемптонского университета составили карту, как смертельный коронавирус будет распространяться в течение ближайших трех месяцев. По словам исследователей, прогнозы неутешительные. Об этом сообщает в среду британский таблоид The Sun.

Как отметили эксперты, по причине того, что китайский город Ухань был закрыт не сразу, как минимум 5 миллионов жителей успели уехать за его пределы. Согласно сведениям ученых, такое развитие событий может привести к тому, что болезнь распространится по всей планете в кратчайшие сроки.

Отмечается, что карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. жителей, сбежавших из китайского города Ухань. Как оказалось, тысячи авиапассажиров разъехались в 382 города за пределами КНР до того, как 23 января Ухань была закрыта.

Эпидемиолог Олег Юрин заявил НСН, что прослеживается позитивная тенденция с коронавирусом. Он обратил внимание на то, что первыми к врачам в самом начале эпидемии попадают наиболее тяжелые пациенты.

Напомним, в конце прошлого года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ во вторник, 11 февраля, дала название COVID-2019, отмечал «Царьград».

Согласно последней информации, сообщал «Ридус», в Китае зафиксировали 42638 подтвержденных случаев заболевания, скончались 1016 человек, на поправку пошли 3996.