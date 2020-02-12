نتائج سوريا 11 فبراير: الجيش السوري سيطر على طريق M5 ، دعت روسيا إلى الامتثال لاتفاق سوتشي

سوريا ، 11 فبراير. سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على جميع أقسام طريق دمشق حلب الرئيسي. الجانب الروسي قلق بشأن الوضع في إدلب السوري.

سيطر الجيش السوري على طريق دمشق - حلب السريع

سيطر الجيش السوري على طريق دمشق السريع - سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على جميع أقسام الطريق السريع دمشق- حلب (M5) ، والذي يعد مفتاحًا للجمهورية.

وفقا للمصادر ، يوم الثلاثاء ، نتيجة لتقدم الجيش العربي السوري في جنوب وغرب محافظة حلب ، أصبحت جميع أقسام الطريق السريع تحت سيطرة القوات الحكومية.

في وقت سابق ، ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية أن الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية العاملة في منطقة تصعيد إدلب مستمرة في الجنوب الغربي من محافظة حلب. مروحيات سلاح الجو السوري تهاجم مسلحين في منطقة الجن.

دعا الكرملين لتنفيذ اتفاق سوتشي على سوريا

"لتطبيع الوضع في منطقة تصعيد إدلب في سوريا ، يجب تنفيذ اتفاقيات سوتشي. أعلن ذلك للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء من قبل السكرتير الصحفي لالرئيس الروسيا ديمتري بيسكوف", نقلا عن مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية.

وقال مسؤول الكرملين تعليقا على الوضع في منطقة التصعيد إدلب,"ونرى أن تنفيذ اتفاقات سوتشي هو الأهم. وكان هذا ولا يزال مهما جدا. وبالطبع قمع أي نشاط إرهابي موجه ضد القوات المسلحة السورية والمنشآت الروسية. ونعتبر هذه الهجمات غير مقبولة."

لفت بيسكوف الانتباه إلى حقيقة أن الجانب الروسي يشعر بالقلق إزاء الوضع في إدلب السوري. ووفقا له ، لفترة طويلة ، تشعر الجماعات الإرهابية بحرية تامة في منطقة إدلب.

وردا على سؤال حول من المسؤول عن ما يحدث في هذه المنطقة ، أشار المتحدث باسم الرئيس الروسي إلى أنه لا يوجد أحد مسؤول.

واختتم كلامه مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمذكرة الموقعة في سوتشي: "يتم تسجيل هذا مرة أخرى في النص. نحن لا نعطي أي تقييمات ، نذكر نص المستند الموقع. لا يوجد مكان لأية تقييمات ، ولا تسامح مع التأويلات."

هدد أردوغان سوريا بالانتقام لمقتل العسكريين

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة السورية بالقيام بأعمال انتقامية ضد القوات التركية. ينوي يوم الأربعاء الإعلان عن خطوات جديدة في الجمهورية العربية السورية

سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمة جيشنا وسأعلن غدا عن الخطوات التي سنتخذها ، " قال الزعيم التركي في بيان.

ونذكرأنه في ليلة 3 فبراير ، بدأ الجيش التركي يتحرك في منطقة التصعيد في إدلب ، دون تحذير أطراف أخرى من تصرفاتهم.تعرض الجنود الأتراك للنيران ، وأخطأهم الجيش السوري بالمتشددين.

مقتل سبعة جنود وأخصائي مدني. وتكرر الوضع في 10 فبراير. ونتيجة لذلك ، توفي خمسة من القوات المسلحة التركية في غارة مدفعية على إدلب السورية.

ونلاحظ أن الجانب التركي يدعم ويسيطر على بعض المسلحين في إدلب. ويعتبر المسؤول في دمشق ان وجود القوات التركية على أراضيها غير قانوني يعني ذلك بغزو عسكري.

وجد الجيش السوري شبكة من الأنفاق لمقاتلي النصرة في جنوب حلب

اكتشف الجيش السوري شبكة من الأنفاق والخنادق الكبيرة التي أنشأها إرهابيون من مجموعة جبهة النصرة المحظورة في روسيا تحت تل العيس وضواحيها في جنوب حلب. صرح بذلك مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية.

تكمن أهمية تل العيس في أنها أعلى تل في المنطقة وتمتد إلى مناطق شاسعة بالقرب من طريق حلب - دمشق الدولي المعروف باسم M5.

يظهر الفيديو شبكة كبيرة من الأنفاق متصلة ببعضها البعض والتي حفرها الإرهابيون.



جميع الأنفاق والخنادق متصلة بشبكة واسعة تشكل خط دفاع متين للإيواء من الهجمات التي يشنها جيش الحكومة السورية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجماعات المسلحة غير المشروعة ، تمكن الجيش العربي السوري من إخلاء المنطقة وإخراج جميع المسلحين من الأنفاق.