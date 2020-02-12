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Спикер сербского парламента заявила, что Белград никогда не примет санкции против РФ

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Спикер сербского парламента заявила, что Белград никогда не примет санкции против РФ

Москва, 12 февраля. Белград никогда не будет вводить санкции против Москвы, заявила спикер парламента Сербии Майя Гойкович. Об этом она рассказала в рамках встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Как уточнила политик, отношения Сербии и России — «самые близкие двусторонние отношения».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе депутатов российского парламента. По его словам, нельзя позволить «оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма». Кроме того, Володин уточнил, что ряд «слабых и лживых политиков» не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над «коричневой чумой». Политик подчеркнул, что переписывание истории оскорбляет Москву больше, чем санкции со стороны других государств.

Гойкович поддержала российского коллегу и подчеркнула, что Россия и Сербия — в числе стран, защищающих международное право.

«Мы гордимся тем, что мы никогда не вводили, и не будем вводить санкции против Российской Федерации», — сказала она.

По словам председателя парламента Сербии, это доказывает то, что Белград может продвигать независимую от Запада политику. Володин, в свою очередь, добавил, что принципы диалога, доверия, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств должно быть основой сотрудничества с другими странами, но Запад пренебрегает данными нормами.

Спикер сербского парламента заявила, что Белград никогда не примет санкции против РФ

Вячеслав Володин отметил полное взаимопонимание в отношениях России и Сербии, результативность в работе парламентов. Он также указал, что динамику развитию отношений придают главы государств — президент РФ Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич.

«Мы заинтересованы, чтобы наше экономическое сотрудничество развивалось в других областях, особенно мы заинтересованы в энергетической сфере», — добавила Майя Гойкович.

«Когда мы говорим о развитии наших отношений, мы должны понимать, что это отношения между братскими народами, где много общего в истории, культуре, религии», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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