Фанаты со всего мира поддержали борющуюся с тяжелой болезнью дочери Йовович

Нью-Йорк, 12 февраля. Голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой, но это радостное событие омрачила тяжелая болезнь, от которой страдает ее новорожденная дочь. Фанаты со всего мира выразили поддержку звезде и пожелали малышке скорейшего выздоровления.

Йовович в 2009 году вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, новорожденная Ошин стала их третьей дочерью. Судя по снимкам в Instagram актрисы, Эва и Дэшиел рады прибавлению в семействе.

По словам Йовович, малышка страдает от тяжелой формы желтухи, из-за чего им пришлось задержаться в больнице. Актриса добавила, что ее «сердце сжимается от боли», когда она видит царапины на ножках девочки, откуда врачи брали кровь на анализы, пишет «Газета.ru».

Поддерживают звезду в этот непростой период борьбы с заболеванием не только ее муж и дети, но и многочисленные поклонники. На разных языках они оставляют ей послания в соцсетях, желая девочке скорейшего выздоровления.

«Пусть поправляется скорей. Растет здоровенькой и веселой», — обратилась к актрисе tanya_s2009.

«Надеюсь, Ошин скоро поправится. Любим тебя, Мила. Из Филиппин и Сербии», — написала на английском itsmesarahjean28.

«Поздравляю! Она просто очаровательна! У моего сына было точно такое же заболевание, все теперь здорово! Надеюсь, вы скоро будете дома!» — добавила vitaliakhoury.

Актриса признавалась ранее, что во время беременности неважно себя чувствовала. Она столкнулась с сильными отеками, за несколько месяцев звезда набрала 22 килограмма. Занятия спортом практически сошли на «нет», поскольку актриса боялась выкидыша.

Йовович практически сразу после рождения дочери поделилась с подписчиками снимками с первой фотосессии. Она показала, как кормит новорожденную малышку грудью.