Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации

Москва, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, Москва и Анкара договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что турецкие власти собираются атаковать правительственные войска Сирийской Арабской Республики даже вне Идлибской зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит ситуация в сирийском Идлибе. По его словам, долгое время террористические группировки довольно вольготно чувствуют себя в Идлибской зоне.

Напомним, в ночь на 3 февраля Генштаб Турции приступил к передвижению по Идлибской зоне деэскалации, не предупредив о своих действиях другие стороны. Турецкие военнослужащие попали под обстрел, поскольку армия Башара Асада приняла их за боевиков. В результате погибли семь военнослужащих и один гражданский эксперт. Кроме того, ситуация повторилась в понедельник, 10 февраля. В результате пятеро турецких военных погибли при артиллерийском ударе в сирийской провинции Идлиб.

Отметим, что Анкара поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Сирийские власти считают присутствие турецкого военного контингента на своей территории противоправным и приравнивает это к военному вторжению.