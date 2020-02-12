Глава Минтруда заявил о необходимости повышения уровня доходов россиян

Москва, 12 февраля. Проблема бедности — одна из наиболее острых в стране, поэтому необходимо работать над повышением уровня доходов граждан. Такую позицию озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«У нас достаточно высокий уровень бедности, и эту проблему нужно ставить во главу угла всех основных направлений нашей деятельности», — заявил Котяков.
По словам министра, проблема носит комплексный характер.
«В первую очередь, нам нужно работать над повышением уровня доходов граждан», — уточнил он.
Речь идет и о вопросах занятости, «которые будут предопределяться промышленным развитием нашей страны», и о вопросах повышения зарплат, МРОТ и формирования адресных пособий, обратил внимание министр.
«Если бы у нас был один простой рецепт от этого (бедности. — Прим. ФАН) — это было бы просто. Здесь требуется достаточно серьезное межведомственное и межотраслевое взаимодействие», — заключил Котяков.