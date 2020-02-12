Сирия, 12 февраля. ВС Турции разместили новый наблюдательный пост на западе Алеппо. Саперы САА разминировали 15 процентов территории города Маарет ан-Нуман в Идлибе. Неизвестный взрыв прогремел в Рас аль-Айне на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков на границе Алеппо и Идлиба с воздуха; заняли холм Тель аль-Хандаса у Хан аль-Асаля западнее Алеппо; разминировали 15 процентов территории города Маарет ан-Нуман на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими силами западнее Тель-Абьяда в Ракке; подозреваются в причастности ко взрыву в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: установили новый наблюдательный пост на шоссе Аль-Джина – Аль-Атариб в Алеппо.

Провинция Алеппо

Сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в западных районах Алеппо на границах с соседним Идлибом. Согласно данным военного источника в сети Twitter (Sharif199629), военные самолеты авиации САР нанесли точечные авиаудары по зонам дислокации исламистов вооруженной оппозиции в окрестностях населенного пункта Абьян.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает зачищать пригороды административного центра провинции. Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о том, что под контроль правительственных подразделений перешел холм Тель аль-Хандаса поблизости от освобожденного накануне населенного пункта Хан аль-Асаль. Оппозиционные интернет-порталы заявляют, что в ходе развернувшихся столкновений на данном направлении были убиты пять бойцов проасадовских военизированных формирований. Тем не менее официального подтверждения эти данные пока не получили.

Турция продолжает размещать наблюдательные пункты недалеко от линии разграничения сил между силами САР и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (almohrarmedia2), турецкие войска возвели очередной блокпост на шоссе, пролегающем между городами Аль-Джина и Аль-Атариб.

Провинция Идлиб

Боевики исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***, продолжают обстреливать укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции. По данным Twitter-канала (AlwataniaTahrer), ракетные удары исламистов пришлись по местам базирования сирийских солдат в районе населенных пунктов Дадих и Ат-Талихия. Джихадисты заявляют о потерях в рядах сил САР, однако пока эти сведения нуждаются в проверке.

Глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар сообщил о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) установили контроль над 12 контрольно-пропускными пунктами ВС Турции, которые были размещены на окраинах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения о формировании демилитаризованной зоны. Кроме того, по словам руководителя ведомства, САА заняла еще две военные позиции турецких подразделений. Как известно, войска САР развивают полномасштабное наступление в Идлибе с целью зачистки территории провинции от радикальных группировок джихадистов, представляющих угрозу для мирного населения.

Тем временем инженерные подразделения САА продолжают выполнять задачи по разминированию местности в городе Маарет ан-Нуман, освобожденном в конце прошлого месяца. Как сообщил заместитель командира взвода саперов Зейн Аль Аведдин, на данный момент было зачищено 15 процентов территории населенного пункта.

Провинция Ракка

Информационный портал North Press Agency передает, что на севере региона возобновились боевые действия на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских бандгрупп. ВС Турции и союзные им силы ведут огонь по укрепрайонам курдских боевиков на окраинах населенного пункта Киз-Али западнее Тель-Абьяда. Никакой информации о потерях сторон не поступало. О том, какая из сторон выступила инициатором вооруженного конфликта, также пока неизвестно.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (huseyinbozan) сообщает о неизвестном взрыве в городе Рас аль-Айн в северной части провинции. Данные о возможных жертвах среди мирного населения пока выясняются. Напомним, этот район находится под контролем протурецких сил с октября прошлого года. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение курдские радикалы, которые заминировали территорию населенного пункта перед тем, как вывести оттуда свои отряды. Как известно, эвакуация курдских бандгрупп проводилась в рамках меморандума о взаимопонимании России и Турции от 22 октября 2019 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.