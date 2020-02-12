Глава НОЦБД объяснил неэффективность аннулирования карт техосмотра у водителей

Министерство транспорта предложило дать возможность сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту по итогам технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями. Предлагаемый проект изменений далек от совершенства в силу того, что ГИБДД в большинстве случаев не сможет доказать вину водителя в неправильном прохождении техосмотра, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

По сообщениям газеты «Коммерсант», в процедуру диагностики автомобилей предполагают внести изменения. Согласно новым правилам, транспортное средство должны сфотографировать три раза: перед техническим осмотром, во время него и после. Эту инициативу обосновывают тем, что надо исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобиля к осмотру.

Также ведомство предлагает ввести штраф в размере 2 тысяч рублей за управление автомобилем без диагностической карты. Для юридических лиц, предоставляющих возможность покупки карт ТО без фактических проверок автомобилей, введут свою ответственность за нарушение.

При этом в проекте изменений процедуры техосмотра не разъясняется, что должны будут делать страховые компании, если карту автовладельца аннулируют. Как пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, согласно закону об ОСАГО, компания не вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.

По словам Сергея Канаева, инициатива Минтранса не решит проблему «липовых» диагностических карт из-за неправильного подхода к ее решению. Собеседник ФАН указывает, что возможность аннулирования карт ТО у ГИБДД есть и сейчас.

«Вопрос в другом — кто будет эти диагностические карты возить. Возможность им такую дадут — и что дальше? Возможно, при ДТП они будут аннулировать эти диагностические карты, сославшись [на то], что авария произошла из-за отсутствия технического осмотра, — автомобиль был технически неисправен. Все остальные случаи практически невыполнимы, иначе нужно ввести дополнение к закону, чтобы водители возили с собой диагностические карты, так как сейчас они возят только страховые полисы», — объяснил Канаев в интервью Федеральному агентству новостей.

Так или иначе, идея Минтранса — это движение в правильном направлении, и действительно государству следует уделить внимание контролю за диагностическими картами, замечает собеседник ФАН.

«Но в данном случае подходы или формула исполнения далека от совершенства. Во-первых, она неэффективна с точки зрения решения этой проблемы, а во-вторых, трудновыполнима», — сказал он.

Если будет аннулироваться карта техосмотра, то страховые компании также должны будут отменить действие страхового полиса, говорит автоэксперт.

«Страховая компания до того, как произойдет какое-то событие, сделать это не может. Это замкнутый круг, и здесь очень много вопросов», — уверен глава НОЦБД.

Сергей Канаев полагает, что в России нужно сделать добровольное страхование для всего частного транспорта, и тогда все проблемы бы ушли.

«В данном случае это сдержит ценовой рост. Люди, которые страхуются, будут продолжать это делать, а от «левых» полисов это не спасает. Если этому придают значение, то проблема «левых» полисов и диагностических карт есть. А кормить коммерческие структуры при обязательности страхования и ответственности государства не нужно», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее россиян предложили штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Отмечается, что соответствующую инициативу направил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров руководителю ГИБДД Михаилу Черникову. По словам парламентария, эта инициатива является важной, и, если ее реализовать, то можно развить принцип гражданской сознательности.