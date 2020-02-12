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ФАН-ТВ

Как относятся россияне к поправкам в Конституцию? Инфографика. ФАН-ТВ

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Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как относятся россияне к поправкам в Конституцию РФ. В итоге абсолютное большинство 90% положительно восприняли предложения закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума. А других возможных нововведениях подробнее в нашей инфографике. 

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