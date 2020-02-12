В Госдуме открылась выставка памяти подвига 6-й роты псковских десантников

Москва, 12 февраля. В здании Государственной думы в среду, 12 февраля, открылась передвижная мемориальная экспозиция, посвященная памяти знаменитой 6-й роты псковских десантников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При участии ДОСААФ России парламентарии открыли передвижной проект памяти 6-й роты — 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига. Некоторые российские политики до сих пор помнят события 2000 года. Например, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в то время командовал Западной группировкой федеральный войск.

«Россия тогда подверглась нашествию чумы под названием международный терроризм и успешно справилась. К 1 марта 2000 года в результате осенних и зимних действий федеральные войска очистили от террористов 90% Чеченской республики и прилегающих республик, — вспомнил он на церемонии открытия. — Осталась сравнительно небольшая группа бандитов численностью 2000-2500 человек, которые были заперты в Аргунском ущелье. Нужно было дождаться хорошей погоды, чтобы осуществить разоружение этого бандитского отребья и очистить территорию России от иностранных наемников. Переломным моментом стал массовый героизм шестой роты под командованием майора Евтюхина».

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ России оказались на пути более двух тысяч боевиков. В военных кругах это событие называют «маленьким Сталинградом». 90 русских ребят приняли бой, в живых осталось только шестеро. 21 десантнику присвоили звание Героя России посмертно, 63 также посмертно получили ордена Мужества.

В Москве и Пскове стоят памятники 6-й роте, о ее бойцах сняты фильмы «Русская жертва», «Прорыв», сериал «Честь имею», поставлен спектакль «Воины духа».

В год 20-летия подвига десантников памятные мероприятия в их честь проводятся по всей России, в 34 регионах страны откроются бюсты героев.

«Когда мы, мамы, видим эти памятники, нам кажется, что наши дети, наконец, возвращаются домой», — призналась Лидия Евтюхина, мать погибшего командира 6-й роты.

1 марта 2020 года, непосредственно в годовщину событий в Аргунском ущелье, память героев почтут в Пскове, на мероприятие приедут президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.