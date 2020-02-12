Шепелев впервые появился на светском мероприятии с невестой

Москва, 12 февраля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет с дизайнером Екатериной Тулуповой, на которой собирается жениться.

Пара живет вместе с начала прошлого года. Шепелев рассказывал, что его сын Платон отлично ладит с дочерью Тулуповой Ладой. Раньше они посещали один детский садик и там сдружились, а затем познакомили родителей.

Шепелев поначалу скрывал новые отношения, поскольку далеко не все восприняли новость о романе позитивно. Например, скандальный блогер Елена Миро обвинила телеведущего в неуважении памяти Жанны Фриске, которая была его гражданской женой.

Тем не менее понемногу Шепелев стал сбрасывать завесу тайны с личной жизни. Недавно он появился на светском мероприятии. Возлюбленная пригласила телеведущего принять участие в обсуждениях книжного клуба.

Судя по сообщению девушки в Instagram, она осталась довольна прошедшим мероприятием. И даже публично назвала Шепелева «любимым мужчиной».

«Получилось абсолютно феерично. (…) Всем участникам этого литературного шабаша делать это огромное удовольствие!» — написала невеста Шепелева в посте.

Телеведущий ранее рассказал о сбывшейся заветной мечте, о которой думал на протяжении нескольких месяцев. Шепелев стал частым гостем конюшни в Подмосковье, где у него появилась лошадь, о которой он теперь заботится. Невеста полностью разделяет его интересы.