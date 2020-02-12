Минтранс РФ хочет запретить насильникам и убийцам водить такси

Москва, 12 февраля. Министерство транспорта России предложило запретить лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за убийства и насильственные преступления, управлять такси и автобусами.

Российское министерство подготовило законопроект, запрещающий людям, судимым за убийство, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта. В ведомстве заявили, что такие меры предлагаются для безопасности пассажиров.

«Согласно плану законопроектной деятельности, срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на июль 2020 года, а срок его внесения в Государственную думу — октябрь 2020 года», — приводят «Известия» сообщение российского правительства.

Если законопроект поддержат, то с 2021 года юридическим лицам и частным предпринимателям будет запрещено принимать на позиции водителей такси и общественного транспорта людей со непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, указывает Deita.ru.

Согласно действующему в России законодательству, в данный момент лица с непогашенной судимостью не могут занимать должности на государственной службе и работать в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность и быть адвокатами, заниматься авиационной безопасность, охраной и частным розыском.

Как отметил НСН, статистических данных о числе преступлений, совершенных данной категорией лиц во время работы водителями общественного транспорта, нет.