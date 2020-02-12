МИД РФ назвал попытки США обвинить Россию в неисполнении ДОН контрпродуктивными

Москва, 12 февраля. США обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу (ДОН) и пытаются использовать эти беспочвенные обвинения как повод для выхода из соглашения, Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если Вашингтон решит покинуть договор. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Официальных заявлений американской стороны о планах выхода из ДОН не было. Тем не менее, с сожалением воспринимаем информацию о возможном намерении сделать это со ссылкой на якобы нарушения договора Россией. В случае решения Вашингтона отказаться от договора мы будем поставлены перед необходимостью предпринять адекватные ответные меры. Публично обсуждать, какими они могли бы быть, считаем преждевременным», — пояснил представитель МИД.

Он сообщил, что в Москве рассчитывают на здравомыслие американской стороны и призывают и сохранить соглашение «как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе».

По его словам, пока США не демонстрируют желание сохранить договор и «ограничиваются повторением своего уже традиционного и абсолютно беспочвенного набора обвинений» в адрес Москвы в «невыполнении» соглашения.

Ермаков подчеркнул, что попытки возложить вину на РФ контрпродуктивны и не выдерживают критики, а также отметил, что у российской стороны есть «немало вопросов» по поводу исполнения договора Соединенными Штатами и государствами — членами НАТО.