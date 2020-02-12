Практику соцконтрактов распространят на всю Россию с 2021 года

Москва, 12 февраля. Практика «социального контракта» может быть распространена на всю Россию с 2021 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодняшний день 21 субъект активно участвует в пилотировании», — напомнил Котяков.

Сумма средств, которая сейчас предусмотрена — более 7 млрд рублей, указал он.

«Отмечу сразу, что мы сейчас уже с Минфином пришли к пониманию, что необходимо значительное увеличение этой суммы, начиная с 2021 года», — рассказал министр.

По словам Котякова, в рамках тех поправок, которые сейчас готовит министерство финансов, сумма средств, направляемая на соцконтракты, будет увеличена на 22 млрд рублей и превысит 29 млрд рублей, указал Котяков.

«Мы планируем, что к 2021 году в формат «социальный контракт» мы вовлечем все субъекты Российской Федерации», — резюмировал глава Минтруда.

Ранее члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, отменяющий порог дохода для получения соцконтракта многодетными семьями в РФ. Сейчас возможность получить помощь от государства в рамках соцконтракта есть у семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека.