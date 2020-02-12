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Автоэксперт заявил, что инспекторы ГИБДД не станут заниматься аннулированием карт ТО

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Автоэксперт заявил, что инспекторы ГИБДД не станут заниматься аннулированием карт ТО
Екатеринбург, 12 февраля. Дорожные инспекторы ГИБДД не станут аннулировать результаты техосмотра, считает председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук.

По его мнению, право аннулировать диагностические карты появится далеко не у всех сотрудников Гостехнадзора, а лишь у «избранных инспекторов». Однако, как подчеркнул он, этим людям и так есть чем заняться. А аннулирование результатов ТО — процесс слишком трудоемкий.

«Полицейскому для этого надо будет миллион писем написать везде <...> Он этого не будет делать. Это не штраф, что на дороге выписал и свободен», — рассказал он в комментарии URA.RU.

По мнению Форманчука, ГИБДД нужно не наделять правом аннулировать результаты ТО, а вообще вернуть ведомству право проводить техосмотр. По его мнению, после того как  техосмотр передали от ГИБДД к страховщикам, этот механизм практически прекратил свое существование.

«Диагностическую карту сейчас можно купить вместе с полисом ОСАГО и многие так делают. Пройти техосмотр стоит тысячу с небольшим, и столько же стоит его просто купить», — заключил эксперт.

Как сообщала ранее НСН, согласно проекту изменений в правила прохождения техосмотра, сотрудников ГИБДД наделят полномочиями аннулировать диагностические карты, выдаваемые по итогам ТО. Аннулирование будет возможно, если ТО не проводился, либо проводился с нарушениями. Инспектор ГИБДД при этом должен будет сообщить об аннулировании диагностической карты страховую компанию, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Кроме того, в Госдуме сейчас обсуждается идея штрафовать нечестных водителей, скучивающих автопробег. Для частных лиц этот штраф может составить 300 тыс. рублей, а для предпринимателей — 1 млн рублей, уточняет Deita.ru.

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