Ургант пошутил про китайскую студентку с коронавирусом

Москва, 12 февраля. Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу пошутил про китайскую студентку Лесли, которая выздоровела после лечения от коронавируса в тюменской больнице.

Шоумен считает, что теперь люди будут избегать китаянку.

«Студентка выздоровела, теперь будет жить одна в 16-этажном доме», — пошутил Ургант, его слова передает Ura.ru.

Девушку уже выписали из инфекционной больницы. Как рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, китаянка полностью здорова.

Известно, что противовирусную терапию китаянка не получала. По словам медиков, болезнь у нее протекала в легкой форме.

Ограничений на посещение учебного заведения нет, китайская студентка может продолжить учебу. Она не представляет опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Чите вылечили пациента с коронавирусом. Гражданина Китая уже выписали из больницы, его супруга и дочь пока находятся под наблюдением. Медики должны подтвердить, что женщина и ребенок полностью здоровы.

Напомним, что вспышка нового типа пневмонии произошла в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончались 1115 человек, выздоровели 4675 человек, подтверждено более 45 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

На создание лекарства против вируса может уйти не менее года. Разработки ведут российские, китайские и американские ученые.