Второй взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Амстердам, 12 февраля. Второй подряд взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме. По предварительным данным, никто не пострадал, передает агентство Reuters.

Напомним, 12 февраля около 8.00 по местному времени в почтовом отделении столицы Нидерландов прогремел первый взрыв. Правоохранители полагают, что взрывное устройство было спрятано в одной из посылок. По данным СМИ, взрыв произошел на складе, поэтому никто не пострадал. На месте происшествия работают спецслужбы, территория в районе взрыва оцеплена.

Отмечается, что еще в январе неизвестные отправляли через почту Нидерландов письма с бомбами. Тогда взрывов удалось избежать, поскольку устройства были изготовлены некачественно.