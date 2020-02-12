В ДНР пообещали, что потери ВСУ в технике и живой силе будут только расти

Пока жители Украины не повлияют на внутреннюю политику своего руководства, ВСУ так и будут терять солдат и технику. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Потери ВСУ

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий на территории Донбасса за период с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники, из них 391 — безвозвратно. Об этом сообщает информационно-консалтинговая компания Defence Express, ссылаясь на статистику Министерства обороны Украины.

Сообщается, что большая часть украинских потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1415 поврежденных единиц, 214 уничтожены. На втором месте по потерям техники оказали танки — 519 было повреждено и 79 уничтожено.

Отдельные потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено), а также другие виды бронированной техники.

Потери будут расти

По мнению Александра Матюшина, обнародованные Defence Express потери бронетехники со стороны ВСУ занижены, как и потери личного состава украинской армии, которые регулярно публикуются Минобороны Украины.

«Это делается для того, чтобы показать народу Украины, что война с мнимой «российской агрессией» идет, а поэтому уровень жизни украинцев падает. При этом показывать реальные потери они не будут, потому что они довольно негативно отразятся на военных настроениях населения. И это несмотря на то, что сознание граждан активно промывается агрессивной украинской пропагандой», — добавил Александр Матюшин.

Говоря об уничтожении украинской техники в Донбассе, Варяг вспомнил опыт боевых действий под Иловайском. Офицер ДНР отметил, что разбитой украинской бронетехникой был усеян весь путь отступления ВСУ из Иловайского котла.

«Обломки еще несколько месяцев «украшали» пейзажи от Иловайска до Амвросиевки. Можно еще вспомнить огромное количество уничтоженной или захваченной армиями молодых республик Новороссии бронетехники ВСУ, которая была взята армиями во время углегорско-дебальцевской операции. Моя рота контролировала одну из высот, которую мы заняли штурмом. С нее мы расстреливали украинские войска. И это все — не считая потерь ВСУ на других направлениях», — поделился своим опытом боевых действий Варяг.

По его мнению, потери украинской армии в Донбассе будут только расти, как мнимые, так и реальные. Пока украинский народ не сбросит с себя оковы украинской пропаганды и не остановит войну, которая идет против мирных жителей Донбасса.

«Пока этого не случится, в Донбассе будет гореть украинская бронетехника, а в ней — простые украинские парни», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.