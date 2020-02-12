Двух российских бизнесменов нашли мертвыми на вилле в Испании

Мадрид, 12 февраля. Двух российских бизнесменов нашли мертвыми на вилле в испанском муниципалитете Дения, сообщил Informacion.

По информации издания, дом принадлежал одному из погибших.

Тела мужчин нашел сотрудник владельца дома, который не смог дозвониться до своего начальника. Признаков насильственной смерти, как заявили в правоохранительных органах, а также признаков взлома не обнаружено.

По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление газом. Как указывает «Взгляд.ру», в доме неисправен газовый котел.