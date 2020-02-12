Сумма долгов россиян по алиментам достигла рекордного уровня

Москва, 12 февраля. Сумма долгов россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей по итогам 2019 года и достигла рекордного уровня. Об этом говорится в отчетности Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По сравнению с 2012 годом, общие долги россиян по алиментам выросли почти в восемь раз, при этом число должников стало меньше, чем в 2018 году. На конец 2019 года у приставов находилось более 806 тысяч дел о взыскании задолженности по алиментам. Средняя сумма долга составила 189 тысяч рублей, пишет НСН.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов рассказал «Известиям», что всего в России алименты получают 1,5–2 миллиона детей. В среднем на одного ребенка в месяц родитель, проживающий отдельно, выплачивает 7,5 тысячи рублей. По словам Соколова, от уплаты алиментов уклоняется каждый пятый, обязанный помогать в содержании ребенка по решению суда. Эксперт подчеркнул, что большинство неплательщиков пытаются таким образом отомстить бывшей супруге.

В отчете говорится, что в прошлом году ФССП удалось взыскать с должников 52 миллиарда рублей алиментов. По некоторым производствам алименты были взысканы частично. Всего за 2019 год в производстве у приставов находилось 1,6 миллиона подобных дел, передает «АиФ».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому суд может обязать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, дополнительно компенсировать бывшему супругу или супруге расходы на жилье общего чада.