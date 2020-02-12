Спецслужбы ДНР проверяют памятник в центре Донецка после сигнала о минировании

Донецк, 12 февраля. Сотрудники МЧС ДНР работают на месте предполагаемого минирования памятника революционеру Артему на центральной улице Донецка, где собралось около тысячи человек, в том числе представители местных властей. Об этом сообщил глава администрации Ворошиловского района столицы Владислав Латынцев.

По его словам, подозрение о минировании вызвала сдвинутая у основания памятника плита, которая накануне находилась в обычном положении.

«У основания памятника сдвинута и приподнята плита. При этом вчера вечером все было нормально, а утром коммунальщики, которые здесь убирали примерно в 8.30, обнаружили изменения», — объяснил Латынцев.

В настоящее время у монумента работают около 20 сотрудников МЧС. Они приступили к осмотру скульптуры и демонтажу плит.

Как пишет ДАН, в 10.00 у памятника должен был начаться митинг в честь 102-й годовщины со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики. К монументу прибыли председатель Народного совета Владимир Бидевка, представители местных властей и горожане. Проведение мероприятия приостановлено до выяснения обстоятельств.

Донецкий монумент Артему расположен на пересечении носящей его имя улицы и проспекта Мира. Он сооружен в 1967 году к пятидесятилетию СССР в честь Федора Сергеева (Артема), революционера, советского государственного и партийного деятеля.