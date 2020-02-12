В Крыму заявили, что Россия не будет торговаться с Украиной за уступки по Донбассу

Симферополь, 12 февраля. Торговля по поводу возможной подачи в Крым днепровской воды за уступки в отношении контроля границы в Донбассе невозможна, считает заместитель главы Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. По его словам, ни Москва, ни Симферополь не намерены торговаться с Киевом.

«Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, руководитель уточнил, что российская сторона готова обсудить с украинской подачу воды по каналу, но не хочет увязывать это с политическими вопросами.

«Этот вопрос мы готовы рассматривать отдельно, не увязывая его с политическими проблемами. Как говорил герой произведения Ильфа-Петрова, «торг здесь неуместен», — добавил он.

Глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки России в переговорах по Донбассу. Депутат выразил мнение, что в обмен на воду для крымчан Киев мог бы потребовать «отвода вооруженных формирований к Ростову» и контроля над границей с РФ.

Москва неоднократно обращала внимание Киева на то, что, по Минским соглашениям, перед решением вопроса о границах в Донбассе должны состояться выборы.

Напомним, что Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. На данный момент проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на прежний уровень. По его мнению, это вопрос не одного поколения.