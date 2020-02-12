 Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Амстердам, 12 февраля. Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме, об этом сообщают правоохранительные органы столицы Нидерландов. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в посылке.
Полиция Амстердама на своей официальной странице в Twitter сообщила, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Специальные службы, кинологи, взрывотехники оцепили район взрыва.
In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse.— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020
Проводится проверка. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.
«В почтовом отделении одного из деловых зданий на Болстуне в среду утром, незадолго до 08.00, прогремел взрыв. По предварительным данным, он был вызван бомбой. Обошлось без жертв. На месте происшествия находятся сотрудники полиции», — пишет полиция в Сети.