 Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Амстердам, 12 февраля. Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме, об этом сообщают правоохранительные органы столицы Нидерландов. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в посылке.

Полиция Амстердама на своей официальной странице в Twitter сообщила, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Специальные службы, кинологи, взрывотехники оцепили район взрыва.

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020

Проводится проверка. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.