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Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

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Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Амстердам, 12 февраля. Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме, об этом сообщают правоохранительные органы столицы Нидерландов. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в посылке.

Полиция Амстердама на своей официальной странице в Twitter сообщила, что на месте инцидента работают сотрудники  правоохранительных органов. Специальные службы, кинологи, взрывотехники оцепили район взрыва.

Проводится проверка. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.

«В почтовом отделении одного из деловых зданий на Болстуне в среду утром, незадолго до 08.00, прогремел взрыв. По предварительным данным, он был вызван бомбой. Обошлось без жертв. На месте происшествия находятся сотрудники полиции», — пишет полиция в Сети.

 Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме

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Источник: Twitter
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