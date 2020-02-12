Дочь психолога Петерсона рассказала, как врачи из РФ спасли ее отца

Москва, 12 февраля. Дочь психолога Джордана Петерсона рассказала о лечении отца в России после фактически смертельной терапии в США и Канаде. В течение года «мужчину травили химией», а в РФ буквально спасли от смерти. Об этом сообщает издание Nationalpost.

Известный консервативный блогер и психолог Петерсон не смог получить лечение в США и приехал в Россию. Оказалось, что мужчина страдал от побочных явлений, вызванных транквилизаторами, которые ему прописывали канадские специалисты. Медики из Штатов также оказались бессильны, из-за чего психолог на протяжении нескольких месяцев буквально умирал.

Как рассказала дочь блогера Михайла, канадские доктора не смогли идентифицировать побочные эффекты. При этом дозы препаратов постоянно увеличивались.

«Он был помещен в индуцированную кому на восемь дней, у него была самая ужасная абстиненция, о которой я когда-либо читала или слышала. Он чуть не умер от того, что медицинская система сделала с ним на Западе», — рассказала девушка.

По ее словам, в РФ Петерсона привезли с двусторонней пневмонией. Михайла подчеркнула, что российские медики не находятся под влиянием фармацевтических фирм и не верят в лечение симптомов, вызванных медицинскими лекарствами, пишет «Царьград».