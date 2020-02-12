«Всплеск» Хокни стал самой дорогой картиной на аукционе в Лондоне

Лондон, 12 февраля. Картина британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была продана на аукционе почти за 30 млн долларов, говорится в заявлении аукционного дома Sotheby’s, который провел во вторник торги предметами современного искусства.

За написанную Хокни в 1966 году картину отдали 23,1 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 29,8 млн долларов.

Последний раз работа британского художника выставлялась в 2006 году. Тогда за нее заплатили в восемь раз меньше — 2,9 миллиона фунтов стерлингов, пишет «Мир 24».

Работа Хокни стала на аукционе самой дорогой. Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии «Резина» ушла с молотка за 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Замыкает тройку лидеров продаж «Поворачивающаяся фигура» Фрэнсиса Бэкона, за его работу заплатили 7 миллионов футов стерлингов.

Всего торги принесли почти 94 миллиона фунтов стерлингов, указала «Газета.ру».

Картина «Всплеск» входит в серию из трех полотен, написанных Хокни в конце 60-х годов прошлого столетия, еще две работы — «Маленький всплеск» и «Большой всплеск» — принадлежат музею Tate Modern в Лондоне.

Хокни остается автором самой дорогой проданной при жизни картины. Его «Портрет художника» был продан за более чем за 90 миллионов долларов.