Психолог Панфилова объяснила связь между одиночеством и горячей ванной

Москва, 12 февраля. Одинокие люди чаще принимают горячую ванну или душ, чтобы таким образом компенсировать недостаток общения, прикосновений. Такой вывод сделали ученые Йельского университета, а семейный психолог Наталья Панфилова объяснила эту связь.

Исследователи опросили около 50 студентов в возрасте от 18 до 45 лет. Респонденты рассказали, что теплая вода успокаивает их и снимает чувство изоляции.

Панфилова отметила, что все дело в чувствительности тела. Именно для того, чтобы не потерять ее, одинокие люди принимают контрастный душ, объяснила она.

Врачи и психологи рекомендуют людям, которые тяжело переносят одиночество, завести домашнее животное.

«Если человек не готов (…), то рекомендуется ходить в бассейн, для того чтобы чувствительность тела не терялась», – цитирует Панфилову «Слово и Дело».

Психолог подчеркнула, что человек — социальное существо, ему необходимо поддерживать общение.

«Поэтому и появляются Дни объятий. (…) Они, пусть искусственно, но стимулируют людей с кем-то обняться, до кого-то лишний раз дотронуться. Потому что это важно», – заключила специалист.

Ранее психолог Екатерина Королькова объяснила, с чем связана вера людей в мифы о здоровье. По ее словам, многие впитывают склонность к антинаучным заблуждениям с детства. Такая проблема связана с так называемым эпистемиологическим доверием, которое означает нарушение способности доверять объективной информации из-за психологических травм.