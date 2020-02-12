Имперские амбиции Турции: Эрдоган хочет взять столицу Сирии и укрепиться в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль четыре из 12 турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб. Об этом журналистам рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар. Однако турецкая сторона продолжает переброс войск в Сирию и угрожает полномасштабным военным наступлением. Подробнее о том, как движимая имперскими амбициями Турция пытается захватить сирийскую территорию — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Открытые столкновения

Турецкие и сирийские военные вошли в прямое противостояние в провинции Идлиб. Благодаря успешному продвижению САА в Идлибе, правительственным силам удалось практически полностью, за исключением некоторых районов, занять стратегически важную трассу М-5. Накануне сирийской армии удалось продвинуться на запад от этой трассы в целях создания зоны безопасности для нормального ее функционирования. Сейчас бойцами САА зачищено бесчисленное количество населенных пунктов, которые ранее занимали боевики.

Кроме того, к настоящему времени четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории.

Турецкая сторона на стремительное продвижение войск президента Сирии Башара Асада уже ответила беспрецедентной переброской сил в район конфликта и угрожает полномасштабной военной кампанией. Но вторжение в Идлиб по-прежнему не приносит главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ожидаемого триумфа. За последние дни 14 турецких военных погибли и 45 ранены при атаках сирийских войск в Идлибе.

В ответ Эрдоган угрожает выбить сирийские правительственные войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе к концу текущего месяца. Также глава государства грозится тем, что турки из данного сирийского региона не уйдут.

Вмешательство США

Нагнетание обстановки в любом точке ближневосточного региона не может не привлечь внимания Вашингтона. Как заявила американский постпред при ООН Келли Крафт, США всецело поддерживают Турцию в ее ответе на действия Дамаска в Идлибе.

Устной поддержкой американская сторона не ограничилась. Накануне стало известно, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка турецкого министерство национальной обороны, министерство энергетики и природных ресурсов, руководителей этих ведомств Хулюси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.

Нарушение соглашений

Пока Америка продолжает предпринимать попытки извлечь из сирийского кризиса любую выгоду, даже руками турок, Россия напоминает о срыве договоренностей по Идлибу. Это, по мнению Москвы, не позволяет решить проблему на сирийской территории.

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне», — заметил 4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во-первых, отметил глава МИД, Турция не разобралась с оппозиционными Башару Асаду незаконными вооруженными формированиями, которые она поддерживает. Отделить вооруженную оппозицию, готовую к диалогу в рамках политического процесса, в том числе «Сирийскую свободную армию», от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) также не получается.

Помимо этого, боевики продолжают атаковать сирийские военные и гражданские объекты за пределами Идлибской зоны деэскалации, а также пытаются нанести удары по российской базе Хмеймим.

Как Эрдогана наказывали за сбитый Су-24

Вероятно, в памяти турецкого руководства поистерлись события пятилетней давности, когда России пришлось принуждать чрезмерно амбициозного главу Турции к миру.

24 ноября 2015 года руководство Турции предприняло опрометчивый шаг, на девять месяцев заморозивший отношения Москвы с Анкарой, а также нанесший внушительный удар по экономике турецкого государства. Над сирийской территорией, близ сирийско-турецкой границы, турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24, бомбивший позиции террористических формирований в провинции Латакия. В результате погиб летчик Олег Пешков и военнослужащий Александр Позынич из поисково-спасательной службы, а также был уничтожен вертолет Ми-8.

Тогда Анкара в качестве оправдания обвинила российскую сторону в нарушении границы, заявив, что таким образом защищала туркоманов – народность, которую Турция считает родственной. Россия, в свою очередь, обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства Сирии и пособничестве террористам.

Принуждать Турцию к миру РФ решила сразу по нескольким направлениям. С турецким государством временно отменили безвиз, в России приостановили продажу туристических путевок в Турцию. Кроме того, был введен запрет на ввоз отдельных турецких товаров, изменения по таможенным пошлинам, финансовым операциям, внешнеторговым сделкам и так далее. В итоге общий экономический ущерб для Турции от ответных действий России составил порядка 12 миллиардов долларов, а Эрдоган после ряда пылких угроз и обвинений в адрес России был вынужден принести официальные извинения.

Эрдогану нужен Дамаск

Однако теперь масштаб претензий Эрдогана возрос до попыток оживить Османскую империю, в свое время владевшую территорией современной Сирии. Военный эксперт, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что в настоящее время президент Турции зарится на Дамаск. Об этом он заявил ФАН.

«Приведу слова одного из сирийских оппозиционеров, который высказался насчет того, что Идлибом хватит ограничиваться, нужно брать Дамаск. Соответственно, турецкая оппозиция уже настроена на более решительную операцию Турции в регионе и введение войск на территорию всей страны. Конечно, эта позиция радикальная. И, видимо, Эрдоган ее и придерживается. Поэтому и активизировано это направление работы Турции в Идлибе», — рассказал агентству эксперт.

При этом, уверен Бредихин, масштабным планам Турции не суждено воплотиться в жизнь из-за роли России в данной ситуации.

«Но, мы понимаем прекрасно, что Россия в данном случае будет выступать гарантом сохранения суверенитета Сирии. И Турции не удастся поглотить страну, сделав ее частью своей территории», — добавил военный эксперт.

Также собеседник агентства считает, что агрессия Эрдогана может негативно повлиять на российско-турецкие отношения. Москва же вскоре может начать комментировать действия Анкары гораздо жестче.

«Потому что мы являемся союзниками на сирийском фронте. Союзниками тире соперниками. Потому ряд решений Турции находит сразу отражение в нашем МИДе. Я думаю, Сергей Лавров вскоре выступит с определенными заявлениями относительно деятельности Турции в сирийском направлении», — подытожил Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.