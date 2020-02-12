Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ивановской области, есть пострадавшие

Иваново, 12 февраля. Шесть человек получили различные травмы и ранения в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса Fiat возле населенного пункта Бакшеево Ивановской области. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Fiat, следовавшего маршрутом Иваново — Плес, произошло в среду утром.

Как отметили в пресс-службе, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщает телеканал «360».

По имеющимся сведениям, в общей сложности в микроавтобусе находились 14 пассажиров, детей среди пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, выясняются детали и причины происшествия.