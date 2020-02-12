Эвакуация из-за коронавируса помогла парню из Красноярска найти свою любовь

Москва, 12 февраля. Даниил Парфенович из Красноярска нашел свою любовь во время эвакуации из-за эпидемии коронавируса. Необычная история любви произошла, когда Даниил и Инна улетали вместе с соотечественниками из Китая.

Даниил рассказал, что вместе с другом Вадимом стоял в очереди, пока организаторы сверяли списки на эвакуацию из аэропорта Ухани.

«Сначала назвали ее, потом моего друга, потом меня, и мы так встали друг за другом. Инна и Вадим сказали что-то вроде привет, начали общаться. Я тоже что-то спросил у нее, и она как-то сама вдруг взяла инициативу в свои руки. Стала спрашивать, кто я, откуда», —рассказал парень.

Инна работает в Китае музыкальным редактором, а Даниил обычный студент, который получает образование по направлению «бизнес» в Поднебесной. Он отметил, что из-за эпидемии учебу пришлось прервать и улететь в Россию.

В самолете Даниил с Инной сидели неподалеку, хоть и на разных местах. По прилету их разметили в небезызвестном санатории «Градостроитель» в Тюмени. Ребята признались, что решили пойти на хитрость и сказать, что они состоят в гражданском браке, чтобы их поселили в один номер, но передумали.

«Но там люди все так нервничали, дико психовали, какие-то разборки начались из-за мест, условий и прочего, мы решили не третировать и так замученный персонал. И нас разместили по разным комнатам. Общаться? Нет, нельзя, никому нельзя», — рассказал Даниил.

В санатории действуют специальные условия содержания, нарушение которых чревато продлением сроков изоляции и пребывания в карантине. Ребята могли общаться только в мессенджерах. Обсуждали планы на будущее, перспективу встречи. Два дня назад у Инны поднялась температура и ее перевели в спецблок.

«Точного диагноза пока нет. Состояние? Если честно, мне еще плохо», — рассказала Инна «Комсомольской правде».

Ребята стараются не падать духом и вынашивают планы на воссоединение в будущем. По словам Даниила, Инна – именно так девушка, которую он давно искал. И он благодарен судьбе за то, что она свела их, таким вот, совершенно необычным образом. Ребята решили, что вместе отправятся в Москву после выздоровления.