Глава Совета по развитию табачной промышленности назвал виновных в росте контрабанды

По данным IT-компании «Эвотор», в январе в 70 регионах России продавались контрабандные сигареты из Белоруссии. По словам исполнительного директора ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуарда Воронцова, в последнее время контрабанда сигарет в Россию значительно увеличилась, а виноваты в этом ФТС, МВД, Роспотребнадзор и другие контролирующие структуры.

«Бороться с контрабандой должны те, у кого есть на это полномочия. В частности, МВД, таможня, Роспотребнадзор и Минздрав. Наверняка им известно, что в Россию ввозятся контрабандные сигареты из Белоруссии. Они должны это остановить. Нелегальный оборот сигарет в нашей стране законодательно запрещен. Но на практике он увеличивается, и это происходит давно. Мы понимаем, что причиной тому является бездействие органов власти», — сказал Эдуард Воронцов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что контрабандные сигареты продаются значительно дешевле, чем легальные, производители которых уплачивают акцизы: 55 рублей против 93-х.

«Производители нелегальной табачной продукции не платят акцизы, а потому стоимость их товаров гораздо ниже, чем легальных. Поэтому люди их покупают. Естественно, с этим надо бороться всеми возможными способами, в том числе усилив контроль на российско-белорусской границе. Почему этого не происходит, мы не понимаем», — заметил исполнительный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности».

Он добавил, что нелегальная продукция не может проводиться через онлайн-кассы, хотя, как сообщалось, в исследование компании «Эвотор» вошли сведения с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей России.

«Надо с этим исследованием повнимательнее ознакомиться, потому что нелегальная продукция не может проходить через онлайн-кассы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, в исследовании учитывались продажи брендов белорусских сигарет, которые не поставляются в Россию легально. Это марки NZ, Minsk, FEST и Credo. Выяснилось, что в Смоленской и Челябинской областях каждая пятая пачка сигарет в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%), в республике Дагестан — каждая десятая (10%). Много контрабандной табачной продукции из Белоруссии в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Петербурге (6%) и Волгоградской области (5%).